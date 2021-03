¿Qué pasó? Danna Paola reveló las verdaderas razones de su salida de Élite

En una nueva entrevista con el programa español El Hormiguero, la actriz Danna Paola reveló las verdaderas razones de su salida de Élite, la exitosa serie juvenil de Netflix, donde interpretó a “Lu”.

Al ser consultada sobre su decisión, la mexicana hizo una analogía con Hannah Montana, ya que, según ella estaba jugando a ser como el personaje de Miley Cyrus: “Dividía mi vida entre ser actriz y ser cantante al mismo tiempo”, dijo.

Por esta razón, decidió elegir uno de esos dos caminos, la música. “Me gusta trabajar y dar mi cien por ciento en mi trabajo, y no me podía dividir“, comentó, agregando que “salía yo del rodaje y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día volar a Miami y no llegué porque me quedé dormida“.

Incluso, Danna Paola confesó que su papel de Lucrecia la llevó a generar una especia de doble vida, dado que lo absorbió tanto que le jugó muchas malas jugadas. “Entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino y tuve que decir que no a Élite 4“, finalizó la joven.