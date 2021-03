Rogerio de Mekano le respondió duramente a seguidor que lo trató de viejo

Rogerio de Farias, conocido en nuestro país por su participación en Mekano, utilizó sus redes sociales para responderle a un sujeto que lo trató de “viejo”.

La crítica del desconocido se originó porque el brasileño reveló que tomó clases de ukelele, además de preguntarle a sus seguidores sobre el tiempo que le duraría este interés.

Fue en ese contexto que abrió una ronda de preguntas y respuestas, donde el desconocido le dijo: “Estai muy viejo para aprender algo nuebo (sic)”.

Frente a esto, Rogerio respondió: “No te hagas el divertido. No te he dado la confianza. Ni siquiera te conozco. Comenta tu opinión con alguien a quien le importe. A mí no”.