“A veces las cosas no se dan”: Rocío Marengo se refirió entre lágrimas a sus deseos de ser madre

Rocío Marengo habló de sus deseos de convertirse en madre, la relación que tiene con los hijos de su pareja Eduardo Font y entre lágrimas se refirió a toda la presión social que conlleva llegar a una edad específica en que la sociedad impone la maternidad.

En conversación con el programa argentino Intrusos, el panel destacó su lado maternal por lo que la trasandina confesó que sí tiene deseos de tener un hijo pero intentó, en un comienzo, bajarle el perfil al tema.

“Estamos para sumar, somos grandes y a mí, cuando hay chicos de por medio, me interesa que estén bien”, dijo Marengo respecto del rol que cumple con los tres hijos de su pareja Eduardo Font, con quien lleva 7 años.

En esa misma línea agregó: “Cuanto más amor tengan, es mejor y yo tengo también otros sobrinitos, de repente por estar de novia con Edu se me vino un batallón de más sobrinos, hijastros y un montón de chicos que yo estoy para sumar”.

Aclaró que no ser madre aún no le incomoda, así como tampoco compartir activamente con los hijos de su pareja y aseguró que en su rol se puede equivocar tanto con ellos como con sus sobrinos dado que es muy sobreprotectora.

Sin embargo, precisó en cómo manejan el tema de la maternidad con Font: “Si es un deseo, estamos re contra bien con Edu, hay proyectos y siempre dejamos todo en manos de Dios, que venga cuando tenga que venir, si es que tiene que venir”, sostuvo la modelo.

Marengo aprovechó la instancia para retratar la presión que vive en base a este tema: “Es un tema muy delicado, el otro día yo tuve un mal trago porque en otro programa me dijeron que yo estaba en pareja y yo no lo enganchaba porque no tenía hijos”.

Agregó que “a veces las cosas no se dan, no tiene que ver con que uno quiera o no quiera las cosas a veces no se dan”.

Es por ello que aclaró que los hijos de él si le dan un lugar y aseguró que todo fluyó porque son muy educados con ella, pero especificó en que el deseo de trae un niño al mundo parte por ella antes que de su pareja.

“La primera que tiene que estar decidida soy yo por los miedos que me generan y las cosas que no se han dado y yo he buscado por otros lados y tampoco ha llegado”. Además sostuvo que es un tema muy delicado, pero que a pesar de todo se encuentra bien y feliz: “Hoy estoy como quiero estar”.

Entre lágrimas la trasandina sostuvo: “A veces entre medio está la presión, las preguntas, hay cosas que hieren”. En esa misma línea afirmó que “una mujer no necesita ser madre para realizarse o estamos obligadas, a veces las cosas no se dan”.

Finalmente aclaró que a ella no la atan hijos, pero sí un amor verdadero por los de Eduardo, el cual es tan sincero y real que aseguró que él y sus hijos jamás la dejarían de lado aunque estuvieran separados.