Rocío Marengo dejó entrever que podría estar embarazada en su eliminación de “MasterChef Celebrity Argentina”

Tras su paso por MasterChef Celebrity Chile de Canal 13, al poco tiempo la modelo Rocío Marengo ingresó a la versión argentina del mismo programa, y este domingo fue eliminada, y también lanzó una bomba: podría estar embarazada.

La trasandina de 40 años perdió en el show de cocina a poco más de un mes de ingresar, y en su cuenta de Instagram analizó su paso por el espacio televisivo e hizo un mea culpa.

“Así es amiguitos… quedé afuera de las cocinas más importantes del mundo. Me parte el alma. Reconozco que en el reto me apagué, algo pasó en mí, me pinché y fue lo que di”, comenzó escribiendo.

“¿Podría haber dado más? Sí, seguramente, pero me confié“, reconoció el rostro de televisión.

“Aprendí un montón. Le debo mucho a MasterChef. Fui muy feliz aprovechando al máximo cada reto, fui una privilegiada, porque aprendí de los mejores“, expresó.

De igual forma, después de su eliminación, Marengo dejó entrever que tendría otros planes relacionados con la maternidad.

“Vi muchas caras de misterio y me las banqué todas. Ahora, ustedes se bancan mi misterio“, dijo, tocándose la panza. “Si estoy embarazada, lo van a saber en el próximo capítulo“, concluyó en el backstage con una sonrisa pícara. Por su puesto, en Instagram muchas seguidoras le preguntan si efectivamente espera un hijo.

