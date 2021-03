¡Ahora sí! Pamela Díaz celebró el primer día de clases de su hija Pascuala

Este jueves, Pamela Díaz celebró el primer día de clases de su hija menor, Pascuala, luego del error que cometió durante la jornada de ayer al levantarla temprano para ir al colegio sin recordar que ese no era su día de ingreso.

“Pipul ¡Lo logramos! Hija ¿Al colegio? ¿Por fin? ¿O no? Con su juguete nuevo”, sostuvo Díaz quien además le preguntó: “¿Nos vamos al colegio? Ahora sí que sí, hazle así a la pipul, lo’ vimo'”, mientras Pascuala se mostró visiblemente entusiasmada por un juguete que incluía un caballo junto a una carroza.

Una vez que llegaron al recinto, Díaz y su hija se abrazaron mientras ella comentó a sus seguidores lo que que tendría que hacer para dar paso al inicio escolar: “Entonces ahora la voy a ir a dejar a su puerta ¿No es cierto hija? y te voy a dar un beso. Kiss and go, go go go”, dijo Pamela mientras se dieron un tierno beso.

Durante la jornada de ayer, Pascuala se mostró visiblemente enojada porque Pamela Díaz la levantó temprano para ir a clases y cuando llegaron al establecimiento no habían, por lo que tuvieron que retornar al hogar: “Soy un desastre, todo entiendo mal”, dijo “La Fiera” en ese minuto, sin embargo todo se arregló entre ellas unos minutos más tarde.