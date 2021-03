Vale Roth reveló que sufrió parálisis facial tras enterarse de las acusaciones de su expareja

Esta semana, luego de las acusaciones que hizo Tomás Correa contra Valentina Roth, la bailarina vivió un preocupante momento.

Según contó a través de sus redes sociales, tras enterarse de los dichos de su expareja sobre ella, le dio una parálisis facial que le duró gran parte del día.

“Disculpen si no les respondo sus mensajes como de tanto amor, pero si los veo. De verdad. Los veo. Pero no los respondo“, dijo, agregando que el martes “estaba como en otra. El lunes en la noche fue como muy malo. Pero ayer estaba… Atiné como a las 5 de la tarde recién. Hoy día vamos con todo”.

Luego, reveló que sufrió una parálisis facial debido a la polémica. “Se mueren lo que me asusté ayer. Lo que pasa es que el lunes en la noche, pasó todo esto, que supe cosas y bla bla bla. Como angustia. Se me cayó el labio derecho“.

“Estaba asustadísima, estuve ayer hasta las 5 de la tarde o 6 con esto así (se tira parte del labio hacia abajo). No reaccionaba y se había puesto todo esto duro. Llamé a mi mamá. Le mandé un video y todo. Me da vergüenza subirlo. Pero ahora estoy bien, menos mal”, agregó.

“No sabía qué hacer ¿No puede pasar como por nervios? En el año 2017 a mí me paso esto, que me dio una parálisis en las cuerdas vocales, que no se juntaban po’… fue terrible porque quedé súper ronca. Me dolía al hablar al principio de 2018. Después quedé ronca, ronca, ronca. Así que ahora estoy mucho menos ronca. Por eso me salen tantos gallitos. Pero ya me río, antes me daba pena. Ahora me río”, terminó de contar, recibiendo el apoyo de sus fans.