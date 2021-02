Príncipe Harry: “La prensa británica estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico”

El príncipe Harry mostró su lado natural y relajado en el programa de James Corden, The Late Late Show, donde realizó una serie de declaraciones y confesiones.

Durante un recorrido en autobús turístico por Los Ángeles, Estados Unidos, donde el exmiembro de la realeza vive junto a su esposa Meghan Markle y su hijo Archie desde hace un año, dijo que era la primera vez que se subía a un bus y bromeó sobre las estructuras protocolares que aún mantiene. “Nunca llevo dinero en efectivo“, dijo.

Desde el comienzo protagonizaron hilarantes momentos, donde incluso el presentador de TV le llevó un carrito con té y bocadillos, y mientras tomaban té, el vehículo dio un frenó bruscamente, haciendo que se cayeran las cosas del carrito y la bebida de Harry, lo que hizo que se riera a carcajadas, y hasta se le escaparon gotas de la boca.

Su actual relación con la realeza

Sin embargo, una de las cosas más importantes del encuentro fue cuando el duque se refirió a la actual relación que mantiene con el resto de su familia tras independizarse. Al ser consultado acerca de cómo era su vida ahora en los Estados Unidos, Harry reiteró algo que no agrada a la Corona: “Será una versión menor de lo que hacíamos en el Reino Unido, pero mi vida siempre será de servicio público y Meghan se comprometió a eso y los dos disfrutamos de hacer eso, de tratar de traer algo de compasión y, tú sabes, tratar de hacer feliz a la gente e intentar cambiar el mundo de cierta forma”.

“Nunca me fui, nunca me fui. Fue dar un paso atrás en lugar de un retiro. Era un ambiente muy difícil, como creo que mucha gente vio, todos sabemos cómo puede ser la prensa británica, y estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico, así que hice lo que cualquier esposo y padre haría… necesito sacar a mi familia de aquí. Pero nunca me retiré. Y en cuanto a lo que a mí concierne, cualquiera sea la decisión hecha de aquel lado, nunca me retiraré. Siempre estaré contribuyendo, pero mi vida es el servicio público donde sea que esté en el mundo, será siempre lo mismo”, declaró, palabras que probablemente tendrán repercusión en la realeza.

El príncipe del rap

Al primer lugar que Corden llevó al príncipe fue a una de las mansiones más emblemáticas de Los Ángeles, que fue el lugar de grabación de la serie de los 90 El príncipe del rap (The Fresh Prince of Bel Air), protagonizada por Will Smith, donde el británico hasta se atrevió a rapear la canción del show.

Allí los recibió la dueña de la propiedad, y cuando fue consultada por el conductor del programa si se la vendería al duque de Sussex, la mujer preguntó cuánto ofertaría. Pero en el momento en que el artista le insistió en que era una buena oportunidad para adquirirla, Harry le preguntó a la mujer: “¿Puedo usar su baño?“.

Luego, al salir del toilet, Corden realizó una videollamada a la esposa del británico, con quien espera su segundo hijo, y le insistió en que compre la famosa casa, pero la actriz respondió que ya habían tenido suficientes cambios de casa, revelando sin querer el apelativo que utiliza cuando se dirige a su marido: Haz.

De vuelta en el bus, el famoso entrevistador le preguntó a Harry sobre la actriz: “¿Cuándo supiste que era la elegida?“, y el duque Sussex respondió: “En la segunda cita comencé a pensar… wow, esto es muy especial“. “Fuimos de cero a 60 en unos dos meses“, reconoció, explicando también que en todas sus citas, como tenían que ser en casa y privadas, habían podido conocerse bien.

Su hijo Archie y su primera palabra

El príncipe también habló sobre su primer hijo, el pequeño Archie, de casi dos años, y el vínculo tiene con su abuela, la Reina Isabel II.

Harry reveló que la primera palabra que pronunció el bebé fue “cocodrilo” y él festejó que haya sido una palabra con tantas sílabas, algo dificultoso para alguien de su edad.

Asimismo, contó: “Mi abuela nos preguntó qué querría Archie para Navidad y él dijo una wafflera y ella le envió una waflera para Archie (…) Se despierta cada mañana y dice: ‘Waffles“. De igual forma, dijo que ven frecuentemente a la reina y el duque de Edimburgo en videollamadas.

The Crown

Por otra parte, también hubo un espacio para hablar de una de las series más controvertidas sobre la Familia Real: The Crown, cuya cuarta temporada explora la llegada de su madre, Diana de Gales, a la familia.

Al respecto, el hijo de Lady Di sostuvo: “Es ficción, pero vagamente basada en la realidad. Por supuesto, no es del todo precisa. Básicamente, te da una idea de esta forma de vida y cuál es la presión del servicio, de la familia…”.

Pero añadió que se siente más cómodo viendo The Crown que leyendo algunos rumores de la prensa, que supuestamente dicen la verdad al ser noticias, mientras que la serie es ficción.

Igualmente, dijo que tiene claro qué actor le gustaría que encarnara su vida: Damian Lewis, protagonista de Homeland y que ha interpretado a Enrique VIII en la miniserie Wolf Hall.

Revisa aquí la entrevista completa: