Danna Paola reveló que fue víctima de bullying: “Empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía”

Danna Paola reveló que fue víctima de bullying, lo que la llevó a sufrir de depresión, ataques de pánico y ansiedad cuyos episodios aún ocurren en la actualidad cuando está sometida a altos niveles de estrés e incluso reconoció que a raíz del hecho ella también hizo lo mismo con otras personas.

La cantante mexicana reveló al locutor Yordi Rosado que desde niña usó brackets por lo que se le trato mal por su apariencia y trabajo desde que era muy joven. Posteriormente eso la llevó a atravesar un proceso de rebeldía dado que incluso tuvo una profesora que menospreció su trabajo: “De todos modos no vas a ser nadie en tu vida”, le dijo la pedagoga.

Con el paso de los años comenzó a tratar mal a todos quienes actuaron del mismo modo con ella e incluso reconoció haber hecho bullying durante esta etapa. Años más tarde grabó un comercial para una importante marca de productos para el cabello como parte de una campaña que también incluyó fotos, sin embargo su manager tuvo que comunicarle que a la empresa no le gustó su cuerpo.

“Oye, no sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes, porque te ves gorda”, sostuvo la cantante.

En esa misma línea agregó: “Me senté a llorar y me preguntaba, ¿por qué me están señalando por mi cuerpo? Me metí a hacer ejercicio, a una dieta súper estricta, pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Yo tenía cero amor propio, mi prioridad siempre era verme bien”.

La mexicana comentó que fue el hecho fue impactante y la información se le quedó en la cabeza, así comenzó una fuerte depresión que trajo consigo ataques de pánico y ansiedad que persisten hasta hoy en día cuando está sometida a altos niveles de estrés.

“Está bien estar mal”, sostuvo Danna Paola, quien aseguró que el peor error que pueden cometer en la industria es señalar el cuerpo de otras personas y llamó a tener especial cuidado entre mujeres para no dañar la salud mental de nadie y enfatizó en que no está bien comentar para bien o para mal la apariencia de otros.