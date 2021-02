Quique Neira explicó su particular apuesta y aseguró: “Por el amor que le tengo a Colo Colo soy capaz de cumplirla”

El cantautor chileno, Quique Neira, explicó la particular apuesta que hizo este miércoles antes del partido de Colo Colo contra la Universidad de Concepción, donde finalmente los albos se mantuvieron en la Primera División.

“Si Colo Colo permanece en Primera no fumo nunca más marihuana“, escribió el exvocalista de Gondwana en Twitter.

Al respecto, el músico indicó en Ciudadano ADN: “Quienes me siguen hace más de 24 horas en mis redes sociales saben perfectamente que, además de todos mis contenidos habituales con los que yo tengo compromiso como artista, siempre tengo espacio como a una ventanita del humor, tratar de tirar buenas energías en ese sentido, que no se pierda el buen humor aunque las cosas estén difíciles”.

“Entonces, los tuits de ayer tenían que ver con eso. Pensé y dije: ‘Pucha, a ver, ¿qué puedo decir respecto a Colo Colo?’, entendiendo que todo el país estaba preocupado“, contó. Finalmente, se le ocurrió hacer una promesa, y pensó que si decía eso “seguro que va a llamar la atención”.

“Lo tiré como broma. Además, yo sentía que el ambiente estaba muy comprimido, había mucha tensión y estrés, y dije: ‘Bueno, una tallita chistosa en este momento le va a venir bien sobre todo al pueblo colocolino, que estaba muy asustado, del cual yo también soy parte, yo también soy colocolino, por supuesto”, destacó.

“Uno como hincha lo sufre, yo para qué te cuento… no voy a negar el nerviosismo en el que estaba y en lo mucho que pensaba: ‘Uy, voy a tener que cumplir mi promesa‘, cuando hicieron el primer gol. Cuando Solari hizo el gol dije: ‘No sé en lo que me metí‘”, confesó riéndose.

De igual forma, el cantante expresó lanzó el tuit “y funcionó, generó mucho debate, incluso hay mucha gente que está muy preocupada si yo voy a cumplir o no la promesa. Ahí uno también dice: ‘Bueno, cada quien debe preocuparse de las promesas que hace y de cumplirlas“.

Eso sí, aseguró: “Yo por el amor que le tengo a Colo Colo por supuesto que soy capaz de cumplirlo“.

“Vi mucho chiste en redes sociales, en el fondo se prestó mucho para relajar y distender la energía, el ambiente, eso me gustó mucho“, dijo.

Por otra parte, Neira afirmó que igual “el humor permite el análisis” y finalizó con una crítica : “Tiene que haber un cambio de dirección potente en la dirigencia en Colo Colo, porque hicieron las cosas muy mal”.