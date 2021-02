“Me llegó el viejazo”: Francoise Perrot preocupó a sus seguidores por el estado de su salud

Esta semana, Francoise Perrot preocupó a sus seguidores y seguidoras de redes sociales debido a que se encuentra un poco mal de salud.

La influencer compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde comenzó diciendo: “Como dice el dicho, enfermo que come, no muere”.

“Algo tengo en la garganta, no sé qué porque no he ido al doctor y no soy doctora, pero algo a la garganta tengo”, dijo, sin descartar el Covid-19.

“Ya me estoy ahí pichicateando con algunos propóleos, algunos remedios. Espero que pase pronto porque no tengo ganas de hacer nada. Pero debo decir que hoy día igual me siento un poquitín mejor que ayer”, continuó.

“Así que vamos mejorando. Me llegó el viejazo, chiquillos”, agregó.

Tras preocupar a sus seguidores, Perrot les comentó este miércoles que ya amaneció mejor, pero que sigue “media afónica, pero amanecí mucho mejor. Bueno, ahora ando haciendo trámites”.

“Un millón de gente me escribió que me hiciera el PCR. Un millón de gracias por todas las recomendaciones”, señaló.

“No creo que sea Covid porque si no me sentiría a morir, pero igual me voy hacer el PCR o este examen que uno se hace con la cuestión del dedo para que se queden tranquilos”, finalizó.