Paty Maldonado criticó a Mon Laferte por su mural: “Usted es la reina del populismo”

En un nuevo capítulo de Las Indomables, Patricia Maldonado se refirió al mural que Mon Laferte hizo en un cerro de Valparaíso.

En su programa, la opinóloga partió comentando que “no me gusta la gente populista (…) porque la gente populista es la que hace usufructo de cosas que están pasando en Chile en beneficio propio”.

“Hoy en la mañana vi un canal de TV que le dio mucho rato, pero mucho rato, al famoso mural de la señorita Mon Laferte”, continuó.

“Me llamó la atención lo siguiente: hay tantos cabros inteligentes pintores, escultores, que nunca han tenido la oportunidad de que los entrevisten en un canal de TV, entonces me llamó la atención que algo que no tiene ningún significado, este famoso muro, le hayan dado tanta importancia”, dijo al respecto.

Luego, comentó: “Mon Laferte dijo lo siguiente, refiriéndose a los comentarios de su famoso mural. Dijo ella: ‘Chile tiene problemas reales que atender, hablemos del arte de las calles’. Perfecto, tienes toda la razón del mundo”.

“Yo no me opongo a que la gente salga a la calle a demostrar su arte, pero el salir con machete, salir con espadas a la calle no es un arte. El machete y el hacha es un arma mortal”, agregó.

Tras esto, la comunicadora señaló: “Usted es la reina del populismo, porque usted sigue a la manada”. “Usted la sigue como muchos otros, para seguir vendiendo, para que no la juzguen. Usted pertenece a la manada, usted es una oveja”, lanzó.

“Yo soy libre, porque no soy una oveja, no voy con la manada”, sentenció.