“¿Por qué estás sola?”: Aylén Milla realizó íntima confesión sobre por qué no tiene pareja

La exchica reality Aylén Milla explicó por qué sigue soltera, ante la recurrente pregunta de sus seguidores.

A través de sus historias en Instagram, la modelo argentina escribió: “Soy súper especial para salir con chicos. No me gusta salir de noche y conocer gente ocasionalmente. Me gusta desarrollar historias. Me gusta saber con quién voy a intentarlo o a quién le voy a entregar mi energía”.

“A veces he errado por necesidad física, sí. Normalmente salgo con dos personas al año cuando estoy soltera. Lo intento hasta que veo que no va y cambio”, dijo.

“No vivo para el dating, ni para acostarme ocasionalmente con la gente”, sostuvo, aclarando que no significa que esto esté bien o mal para ella, sino que “a mí me gusta ser así y listo”.

“Me seguirán viendo sola hasta que encuentre alguien que, bajo mi punto de vista, valga la pena enseñar y compartir“, sentenció.

De igual forma, tras estas palabras, la joven de 30 años, profundizó sobre su concepto de tener pareja. “No necesito a alguien para crecer, para cumplir metas. Prefiero cultivar mi interior, mi intelecto, mi trabajo, mis negocios. No estoy apurada porque llegue alguien, ni me desespera estar sola“, sostuvo.

“Prefiero que nadie se interponga en mi camino si no va a sumar“, enfatizó la influencer trasandina.

“Disfruto muchísimo de cuidarme a mí misma y darme amor propio. Es lo más placentero que conozco”, concluyó.

Cabe recordar que se está retransmitiendo en Mega el reality ¿Volverías con tu ex?, donde la modelo participó con su pareja de la época, Marco Ferri. Luego del fin de su relación con el italiano, Milla contó en 2018 que estaba empezando una relación con el médico Pablo Serrano, la que solo duró unos pocos meses. De igual forma, en 2020 reveló que estuvo muy enamorada de un hombre árabe llamado Mohamed, romance que tampoco pudo perdurar.

Revisa aquí las publicaciones de Milla: