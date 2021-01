Gonzalo Ramírez sobre Felipe Camiroaga: “Si yo hubiera sido mina me enamoro al toque”

El animador de Buenos días a todos de TVN, Gonzalo Ramírez, se refirió a la relación que tenía con el fallecido Felipe Camiroaga.

En conversación con La Segunda, recordó al histórico animador. “Ver a este gallo (Camiroaga) en persona era una locura, era súper magnético. Si yo hubiera sido mina me enamoro al toque“, dijo.

“Una vez invitó a su casa de Chicureo al equipo del matinal y en la piscina me puse a conversar con él. Le dije que me encantaría que nos juntáramos más, pero me pescó un huevo y me dijo: ‘Es que yo solo me junto con mis amigos’. Lo encontré el tipo más desagradable del planeta“, confesó.

“Me lo dijo con su humor medio negro para ver cómo reaccionaba, y lo hice como las reverendas. Después, con el tiempo, nos hicimos amigos“, contó Ramírez.

Críticas por “imitar” a Camiroaga

Por otra parte, el periodista afirmó que algunas personas lo critican por querer imitar al “Halcón de Chicureo”. “Es inigualable“, afirmó.

“Algunos, muy pocos, me han escrito en las redes sociales: ‘Déjate de imitar a Felipe‘. Incluso una vez alguien me dijo que yo veía videos para ser como él. Imagínate osar algo así“, expresó.

“Teníamos un sentido del humor muy parecido y compartimos tallas de ropa (ríe). Éramos del mismo porte, pero yo siempre fui orejón, jamás he tenido músculos y tengo menos calugas que un quiosco de comida saludable“, sentenció al respecto.