Ileana Rodríguez y la cultura de cancelación: “Es una decisión muy personal juzgar al artista a través de su obra o involucrar su vida íntima”

En los últimos años, se ha vuelto cada vez más común la determinación de muchos para anular la atención hacia una figura pública tras cometer alguna acción.

Así, la llamada “cultura de la cancelación” es parte del escenario de la cultura y el espectáculo. Y qué mejor que hablar con una especialista y lazo entre las estrellas y el público latino: Ileana Rodríguez, conductora de TNT, quien, en la antesala de los Critics’ Choice Super Awards, se refirió a este fenómeno ya instalado en la cultura de los fanáticos.

De entrada, aseguró que “cancelar” es una determinación que cada persona puede ver a su manera y es completamente válida. “Yo creo que es una decisión bien personal la de cancelar a un artista o no. Juzgar al artista a través de la obra o involucrar su vida personal”, declaró, contando que para ella fue “muy sencillo eliminar de mi vida a Michael Jackson y dejarlo completamente cancelado, pero nunca he podido cancelar a Woody Allen. Mi compás moral depende de hasta dónde me gusta la obra del artista y si estoy dispuesta a juzgarlo a través de la obra o de él“, explicó en conversación con Radio ADN. “Es difícil tomar una postura, porque tengo este conflicto interno”, añadió.

Y, en plena temporada de premios, afirmó que la vida personal de los artistas sí influye para definir su nominación o no en alguna condecoración. “Yo creo que influye en las críticas el hecho de que se acuse a ciertos actores, directores, personajes, etc., y no siempre ha transcendido. Hay una nominación a Dr. Luke este año en los Grammy, y de hecho Fiona Apple quería boicotear justamente los Grammy, porque está Dr. Luke, quien había sido acusado por Kesha y se cambió el nombre”.

En esa línea, afirmó que hay que saber distinguir la gravedad de los hechos en los que se involucran los artistas. “Creo que hay cosas más duras y fuertes, creo que hay gente que ha tenido problemas severos en sus vidas. adicciones, que también han tenido comportamientos erráticos por culpa de eso. Ahora, son premios de arte, no de conducta”.

Rafael Sarmiento: “Somos todos imperfectos y creo que hemos ido aprendiendo en el camino”

Otra reconocible voz de cada entrega de premios en TNT, es la del compañero de Rodríguez en cada transmisión: Rafael Sarmiento, quien también expresó su postura sobre el tema a través del caso de Sean Connery, exponiendo que las diferencias de época también son un factor importante.

“El hombre murió y las redes sociales se dedicaron a destruirlo porque en el año ’64 hizo una declaración para Playboy Magazine diciendo que no estaba mal darle un bofetón a una mujer si de plano la pelea no estaba trascendiendo. A ver, ¿es una salvajada? Sí. ¿Impresentable? totalmente impresentable. Pero era 1964. Creo que no teníamos ni la consciencia sobre la violencia contra las mujeres, ni del feminismo, ni de los derechos de igualdad, ni de los derechos civiles y sociales que tenemos ahora. Hay que poner todo bajo el contexto en el que se desarrolló. No por una declaración que hizo el señor en el año 64 vas a acabar con cuatro décadas de legado”, afirmó el periodista.

“Es un tema bien complicado. Creo que hay cosas que acepto y cosas que no. El otro día un amigo en Facebook, que es locutor de radio de una estación de rock en México, preguntaba: ¿Las feministas escuchan a los Rolling Stones? Y se armó. Había 500 mensajes porque era un tema muy complicado, muy complejo, muy polémico. Es delicado, pero sí creo que no se puede meter a todo el mundo en la misma canasta”, agregó.

Sobre la importancia de la vida íntima del artista para el desarrollo de su carrera, afirmó que “de alguna forma sí se tiene que separar la obra de la persona, porque si nos dedicamos a revisarle la red social, la vida, los padres, nos quedamos sin escritores, sin músicos, sin cineastas, sin amigos”, opinó.

“Somos todos imperfectos y creo que hemos ido aprendiendo en el camino. Nos hemos reeducado, hemos tomado consciencia de las cosas”, cerró.