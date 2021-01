Pamela Díaz confesó que le “molestan” los “me gusta” de dos actrices a Jean-Philippe Cretton en RRSS

La animadora Pamela Díaz confesó sentir “celos” de dos actrices que le dan likes en redes sociales a su pareja, el periodista Jean-Philippe Cretton.

Así lo reconoció la modelo en conversación con el periodista de E! Pop Talks, Ronen Suarc, del medio internacional E! Online., el que los situó hace unas semanas en su listado de las 15 parejas favoritas del sitio en su versión latina.

“La Fiera” fue consultada sobre la relación con Cretton, y si es que son de “celarse“. “Yo sí, pero no loca. Un poquito“, dijo Pamela.

El comunicador preguntó si había encontrado algún comentario “picantón” o “subido de tono” en las redes sociales de su pololo. Fue ahí que la modelo se atrevió a contar una situación que la incomodaba.

“¿A Jean Phi? Sí, de unas famosas, pero da lo mismo, no voy a decir. Hay como dos actrices que me molestan, pero no lo vamos a decir“, declaró la panelista de Me Late Prime de TV+.

La modelo no quiso revelar la identidad de las dos actrices, pero aclaró que los comentarios que dejaban fueron antes de que ellos hicieran pública su relación.

“No corresponde, porque todavía le siguen poniendo me gusta y está bien. Y ahora que estamos juntos es como ‘qué linda pareja'”, agregó.

Finalmente, le preguntaron a Díaz si es que Jean-Philippe es celoso, ante lo cual ella respondió: “Es celoso, pero tampoco mucho“.

Puedes revisar la entrevista haciendo clic aquí.