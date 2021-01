“La pesadilla pasó”: Anahí reveló que se contagió con Covid-19 en concierto tributo a RBD

La cantante mexicana Anahí reveló que se contagió con coronavirus Covid-19 en el concierto en tributo a RBD el pasado 28 de diciembre.

La también actriz contó que ha estado luchando contra el virus desde hace más de una semana, y que el padre de sus hijos, el senador Manuel Velasco, también dio Covid-19 positivo.

A través de sus historias en Instagram escribió: “Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD”, dio a conocer. Cabe destacar que el show fue online y solo estuvo presente el equipo de producción.

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que lo hice me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aun así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, dijo la intérprete de Sálvame.

Recuperada

Afortunadamente, la intérprete de “Mía Colucci” en Rebelde dio por superado el contagio. En la misma red social mostró el momento en que se hizo la prueba de antígenos, que se utiliza en pacientes que se han recuperado de los síntomas que causa el Covid-19, dando negativo, al igual que su esposo y sus dos hijos. Además, su médico solicitó un examen PCR para confirmar el resultado.

“Hoy vemos la luz. La pesadilla pasó y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones”, expresó.

“A todos los doctores, enfermeros y todo el personal de salud que se juega todo día a día por salvar a los demás, a ellos todo el respeto, amor y gratitud. Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho. Nada vale la pena para poner la salud en riesgo. Nada“, concluyó Anahí.

Revisa aquí las publicaciones:

no bc RBD rly created something so beautiful n powerful w Sálvame 🥺🤍 #RBDisBack pic.twitter.com/Rom7YBcmCU — mari is listening ❀ (@highwaistedzjm) January 13, 2021

¡Seguimos con la emoción al 💯 ! Gracias a ustedes por tanto cariño, ¿Qué les pareció #SerOParecer? pic.twitter.com/ErYs0d0urZ — RBD Oficial (@RBD_oficial) December 27, 2020

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anahi (@anahi)