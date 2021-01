“Vivía destacando lo peor de mí”: Antonella Ríos compartió profundo mensaje sobre el amor propio junto a foto del recuerdo

La actriz Antonella Ríos compartió un profundo mensaje sobre el amor propio una foto del recuerdo de cuando tenía solo 20 años.

Este jueves a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de 46 años escribió: “Siempre hay momentos que pasan entre la manos. Atesorar esos instantes para recordarlos tiempo después”.

“Acá tenia 20 años aproximadamente y vivía destacando lo peor de mí constantemente, calificando, midiendo y criticando todo lo que era y lo que hacía“, confesó.

“Veo mi foto y pienso: ¿Por qué no tuve la visón de potenciar lo que yo era y solo me boicoteaba con pensamientos que me debilitaban? Es ahí cuando debí comenzar a sanar”, dijo.

“Hoy un poco más de veinte años después tengo la calma y seguridad de abrazar a esa niña y apapacharla de entenderla y no juzgarla. Preciosos recuerdos que nos construyen”, concluyó.

Revisa aquí la publicación: