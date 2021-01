Tini Stoessel sobre Sebastián Yatra a 8 meses de su quiebre: “No volvimos a hablar”

La cantante Tini Stoessel se refirió al fin de su relación con Sebastián Yatra, a ocho meses del quiebre entre ambos.

Cabe recordar que los artistas dieron a conocer la noticia en mayo de 2020, tras haber estado juntos casi un año. La argentina de 23 años había asegurado que el quiebre fue en buenos términos.

En entrevista con el diario mexicano Reforma, según consigna Hola México, la artista sorprendió con una revelación: “No volvimos a hablar, ni a tener contacto“, confesó.

Asimismo, la intérprete de Te olvidaré agregó: “Espero que esté bien y siendo muy feliz. No tuvimos la oportunidad de hablar en persona, pero los recuerdos lindos seguirán estando. Formó parte de mi vida y de un montón de cosas muy hermosas”.

Por otra parte, sobre su vida personal actualmente expresó: “Me encontré conmigo misma desde otro aspecto. Antes las cosas me pasaban y no tenía tiempo de procesarlas porque ya estaba en otra cosa, en otro show, en otro país (…) Me podían pasar cosas tristes y no tenía tiempo de procesarlo, pero ahora que no se pudo viajar, que no hubo shows ni nada, me encontré conmigo misma enfrentando un montón de cosas”.

“Estoy entendiendo de qué va la vida, cómo, cuál es el camino, equivocándome, descubriendo, arriesgándome, teniendo miedos, siendo segura e insegura al mismo tiempo… Todavía me falta crecer y aprender un montón de cosas, pero mi nuevo álbum (Tini Tini Tini) es amor, crecimiento y fuerza”, concluyó la trasandina.

