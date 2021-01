Fran García-Huidobro reveló que bajaron sus seguidores en Instagram tras respuestas sobre Dios y el aborto

La animadora Francisca García-Huidobro reveló que bajaron sus seguidores en Instagram tras responder preguntas sobre sus creencias.

A través de sus historias en la red social, la exconductora de Sigamos de largo de Canal 13 recibió consultas de sus seguidores sobre diversos temas.

“¿Crees en Dios?“, le preguntó un usuario. “No, no soy creyente. No creo en Dios. Creo en el único mandamiento que gobierna la vida, que es ‘no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti‘. Pero eso. Mi hijo no es bautizado“, dijo “Fran” al respecto.

De igual forma, confesó que aún así a veces ha “pecado” ese mandamiento de vida, pero trata de hacerlo cada vez menos.

Por otra parte, una persona le consultó: “¿Aborto libre legal, seguro y gratuito?“, a lo que contestó: “Sí, sí, y sí“.

“Les comento que me han bajado algunos seguidores porque no creo en Dios. No quiero ni imaginarme ahora con lo del aborto“, concluyó la animadora.

Revisa aquí sus declaraciones: