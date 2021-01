Esta sería la razón por la que Kim Kardashian le habría solicitado el divorcio a Kanye West

Es de conocimiento público que la relación entre Kanye West y Kim Kardashian ha sido bastante complicada en los últimos meses, sin embargo, la noticia de su divorcio causó revuelo en redes sociales.

Según el medio Us Weekly, la popular pareja habría decidido separarse definitivamente a principios de noviembre, luego de tener una fuerte discusión.

De acuerdo a lo dicho por una fuente cercana a ellos al medio citado, ambos “tuvieron una gran discusión a principios de diciembre. Kanye explotó con Kim y ella estaba muy molesta“.

“La cosas entre ellos no se han arreglado mientras tanto”, agregó.

Otra fuente, en tanto, reveló que la empresaria está más preocupada de sus hijos que de su matrimonio, y que esa podría ser otra razón para el divorcio.

“Kim ha crecido mucho en el último año”, comentó, asegurando que “Kanye no está tan concentrado y no vive en el mundo real, por lo que las visiones del mundo que tienen ya no están alineadas“.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians ya contrató a la abogada Laura Wasser, quien en el pasado ha representado a artistas como Ryan Reynolds, Johnny Depp o Dr. Dre en situaciones de divorcio.