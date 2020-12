Así fue el reencuentro de Mane Swett y Belén Soto tras nueve meses sin verse

A 13 años del estreno de la teleserie Papi Ricky, Mane Swett y Belén Soto se reencontraron en el lanzamiento del segundo libro de la joven actriz, “Mujer Power, Empodérate de ti”.

Para celebrar este momento, la influencer organizó un desayuno junto a otras mujeres, entre ellas la “Catrala”, su madre televisiva, con quien ha mantenido una linda relación desde que trabajaron en la producción de Canal 13.

Ambas compartieron este encuentro en sus respectivas redes sociales, que además correspondía a la primera aparición pública de Swett, después de 9 meses de confinamiento voluntario en la playa.

“Hoy después de 9 meses de aislamiento voluntario (Involuntario a veces), salí al mundo real. Habían 15 tremendas mujeres que me alimentaron el alma y el cerebro, que siempre tiene hambre por cierto. Gracias a mi Pequeña Gigante @belen_soto por regalarme este momento y qué orgullosa me siento de ti. Qué Bella sincronía de la vida que un 15 de Diciembre del 2020 tú me regalas tu libro #mujerpowerbook y yo a ti el mío. @sos.mamis. Vida, vamos por más”, escribió.