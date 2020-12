Camila Andrade confirmó el término de su relación con Ignacio Casale

En conversación con Jordi Castell en El Aperitivo, su programa online, Camila Andrade confirmó el término de su relación con el campeón del Rally Dakar, Ignacio Casale.

La modelo y el deportista fueron vinculados en septiembre del año pasado, pero no fue hasta mayo de 2020 que la comunicadora reveló la relación.

En la entrevista con el fotógrafo, Camila confirmó que está soltera desde hace algún tiempo y que se encuentra muy bien.

“Estoy a muy poquito tiempo de cumplir 30 años. Lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando mucho. He sido muy polola siempre, entonces he estado muy en pareja, en familia, porque aparte he tenido parejas separados con hijos. He vivido una vida muy adelantada, muy madura“, dijo.

Luego, comentó que “mientras uno esté contento, feliz y pasándolo bien, de eso se trata. La vida es para pasarla bien, pero con o sin pareja“.

“Cuando lo estás pasando mal o está siendo un sacrificio para ti, estás mal, ese no es el camino. Estando soltera o al lado de alguien es súper importante al final la sanidad mental, o la paz. Es vital. Yo lo he ido aprendiendo heavy”, manifestó.