Catalina Pulido: “Mientras más conozco a las feministas, más machista soy”

En el capítulo de Las Indomables, donde Marcelo “Chino” Ríos dijo que Pamela Jiles trató de abusar de él, Catalina Pulido hizo unas polémicas declaraciones que siguen siendo muy viralizadas en redes sociales.

Mientras hablaban de los abusos sexuales que sufren miles de mujeres al año, la actriz nacional tomó la palabra para decir que “yo soy machista. Lo reconozco. Absolutamente”.

Luego, agregó que “mientras más conozco a las feministas, más machista soy”.

“Me gustan más los hombres que la tontera de las minas. No me gusta como están llevando… De hecho, me dan compasión los hombres, que los pobres van a tener que ir a la notaría antes de tomarles la mano“, sentenció, generando repudio en redes sociales.