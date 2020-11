“Eres todo lo que necesito para curarme”: Daniella Campos comparte foto con su hija internada en clínica tras operación

Fue en la segunda quincena de octubre cuando la modelo Daniella Campos fue operada de dos tumores benignos que estaban impactando sus globos oculares. Si bien la intervención médica fue exitosa, a fines de mes la trasladaron a la UTI por complicaciones posteriores.

Según contó en ese momento, comenzó a sentir intensos dolores en su cara que la mantuvieron internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana. “Si no fuera por los dolores yo estaría de alta. Me dejaron más días internada, porque no tengo control de los dolores del nervio trigémino. Me dan crisis de dolor“, señaló.

En todo el proceso, Daniella ha destacado la importancia de la compañía de su hija Maite durante todo: “Ella es mi luz”, dijo antes de entrar a la operación. En tanto, este fin de semana compartió una imagen con la menor.

“Eres todo lo que necesito para curarme de todo…”, escribió junto a una foto con la niña en la clínica.