“Me está desplazando un ojo”: Daniella Campos será operada el lunes por dos tumores en su cerebro y ojos

View this post on Instagram

Hola como has estado en este estado de Cuarentena? Se viene el día de la mamá y en cruz verde, me envío este espectacular regalo, encuéntralo para tu mamá en www.cruzverde.cl y comparte en @farmaciascruzverdeoficial #CruzVerdeMeCuida Pack incluye: 1. Slow age fps40 fluida 40ml 2. Idéal soleil anti-edad 50ml 3. Cosmetiquero vichy #michasconaexquisita #mimejorregalo🎁 #maiteteamo❤ #quédateencasa #celebremosamamá