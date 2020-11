“Con los años empecé con molestias”: Sabrina Sosa reveló que cambió los implantes mamarios que se puso en 2009

La modelo argentina Sabrina Sosa contó que cambió los implantes mamarios que tenía hace 11 años.

La argentina radicada en Chile asumió esta semana como animadora del programa Estilo chic, del canal Vive (VTR), y según contó, fue contactada hace un mes, pero prefirió esperar a recuperarse, ya que el 24 de noviembre tuvo la cirugía.

En conversación con LUN detalló sobre el procedimiento: “Voy súper bien, este lunes tuve control. Me operé en 2009 apenas llegué a Chile, me puse 310 centímetros cúbicos de silicona en cada mama con el motivo de integrarme a más rubros en TV. Con los años empecé con molestias, a sentirlas extrañas y comencé a consultar con doctores”.

“En las ecografías y radiografías no se veía nada raro, estaban en su lugar, pero había una rugosidad. Si bien el tema no era urgente, me dijeron que igual algún día debería cambiarlas, así que lo programé para evitar cualquier urgencia con las prótesis”, indicó.

“Sentía raro el pecho derecho, se veían ondulaciones en la prótesis, de repente me dolía y estaba más grande. Después de la lactancia (fue madre hace 4 años) y con el paso de los años la piel cedió. Quizás siempre tuve una mama más grande que la otra, pero después de la lactancia se notaba mucho más, estaba más caída“, señaló.

Debido a esto, expresó: “O me ponía prótesis mucho más grandes, porque la piel estaba muy estirada, o me realizaba una mastopexia, donde reducen la piel y la levantan, pero quedan más cicatrices. Lo pasé muy mal en la lactancia por el tamaño de mis prótesis, entonces pensé que si tuviera otro hijo, no quería pasar por lo mismo, así que decidí por la mastopexia y tuve un buen post-operatorio, con muy poco dolor, con parches, pero feliz, quedaron bonitas, arriba, como nuevas“.

De igual forma, explicó: “Me puse 325 en la izquierda y 300 en la derecha. En mi reciente mamografía me dijeron que en esta última tengo más tejido mamario, por eso los dolores. Estas medidas fueron para emparejar el tamaño”.

“Al principio hice esto por algo de salud, pero al ver el resultado estético siento que también valió la pena“, concluyó Sosa.