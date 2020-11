Ignacia Allamand celebró que su película junto a Keanu Reeves haya llegado al primer lugar de Netflix USA

Hace unos días, Ignacia Allamand compartió con sus seguidores el orgullo y felicidad que sintió al ver que su película junto a Keanu Reeves, Knock Knock, se encontrara dentro de las tendencias de Netflix USA.

Ahora, la actriz nacional celebró con sus fanáticos y fanáticas que la cinta de suspenso llegara al número uno, convirtiéndose en la película más vista en Estados Unidos en estos momentos.

“Mi cara cuando me dicen que #knockknock llegó al primer lugar de @netflix USA. Qué inesperado lo que está pasando con esta película Made in Chile!! 🇨🇱 Aquí una fotito de cuando recibíamos instrucciones de nuestro querido director @realeliroth“, partió escribiendo.

“Gracias a todos por sus lindos mensajes. Sepan perdonar el spam de fotos que estaré subiendo estos días, pero estoy muy contenta. Que sea un buen fin de semana para todos, tomen agüita y paseen a sus perros”, continuó.

“Lamentablemente no sé cuándo estará disponible en Netflix Chile y muchas personas me han escrito para decirme que en Amazon está solamente doblada al español. Les juro que si fuera por mí se la mandaría a cada uno a su casa pero no se puede. Abrazo a todos y gracias gracias por la buena onda”, cerró.