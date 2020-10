“No son un defecto”: Millaray Viera mostró orgullosa sus cicatrices por acné

View this post on Instagram

Las marcas de mi adolescencia no son un defecto. Las tuyas tampoco. Es algo normal, no me ofende que alguien me hable de ellas, pero cuando era más chica si me insegurizaban demasiado, por las construcciones sociales que nos hacen creer que la “piel perfecta” es la lisa, así que cuiden sus palabras con aquellos que las tienen. Y si uso algún filtro alguna vez no es para hacer como si no existieran, es porque desperté con cara de poto como muchos de Uds😂 Normalicemos las cicatrices par favar. Yo me siento tillible e mina con mi cuerpo después de 2 hijas (que obviamente cambió), con mis cicatrices, con todo.