“Me ha tocado reinventarme”: Daniela Kirberg anunció su regreso al modelaje a los 41 años

La periodista Daniela Kirberg anunció su regreso al mundo del modelaje, a sus 41 años.

En conversación con LUN, contó que tras su separación con el animador Julián Elfenbein se está reinventando.

El año pasado había rechazado volver a ser modelo, luego de que la agencia We Love Models le realizara la oferta, pero hace unas semanas atrás la contactaron otra vez, y ahora sí aceptó.

“Dije altiro que sí, porque pucha que han cambiado las cosas. Ha sido un años difícil laboralmente y ahora se agradecer el doble una oportunidad de trabajo”, expresó.

“Este año económicamente fue tremendo para mí. Nos golpeó a todos. Ahora cotizo mucho más que antes. Los precios han subido un montón y para qué decir el supermercado. Ha sido heavy. He tenido meses con cero ingresos, pero cero ingresos“, confesó respecto a la pandemia.

Este año Kirberg planeaba trabajar mucho con sus redes sociales, “pero a las marcas también les afectó la pandemia. Tuve meses buenos, y otros muy malos”.

“Yo gastos personales, cero. Igual piensa que estás todo el día en la casa y yo tengo un adolescente, a una pre adolescente y una niña… todos con un apetito que ni te explico. Por eso se agradece mucho trabajar. Me ha tocado reiventarme y verle el lado positivo a las cosas“, afirmó.

Además, recordó cómo comenzó su carrera cuando tenía 18 años. “Me descubrieron bailando en La Feria, la disco ubicada en Bellevista. Se me acercó el dueño de la agencia Elite Chile y me entregó su tarjeta. No pesqué al principio, porque en el colegio me molestaban por ser alta, flaca y plana“, reveló.

Sobre su regreso al mundo del modelaje, contó que ya cuenta con un portafolio de fotos Classic en la página de We Love Models.

“Nos dicen las clásicas para no decirnos viejas“, dijo entre risas. “El mercado ahora busca gente de distintas edades y cuerpos. Les conté a mis hijos sobre mi nuevo trabajo y les expliqué que lo más probable es que sea la mamá en comerciales o campañas publicitarias. Estaban felices por mí”, concluyó.