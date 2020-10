Dani Aránguiz sobre su relación con Mago Valdivia: “He estado sola todo mi matrimonio, muy sola”

En conversación con Jordi Castell en su programa Live Me, Daniela Aránguiz entregó inéditos detalles sobre su relación con Jorge Valdivia.

La exchica Mekano hizo impactantes declaraciones, dejando impresionado al fotógrafo.

Primero que todo, Daniela contó que durante la cuarentena “me he puesto a pensar que he estado sola todo mi matrimonio, muy sola”.

“Me pongo a pensar que cuando estábamos en Brasil, yo con los niños chicos, Jorge se levantaba y se iba a tomar desayuno al club, después llegaba a mi casa a almorzar 20 minutos, descansaba y después se iba a entrenar de nuevo y no lo veía”, agregó.

Luego, recordó que en esa época ella estudiaba, mientras que el Mago pasaba gran tiempo con su club y la selección nacional.

Sobre esto, aseguró que “siempre estuve sola en otros países con mis cabros chicos y dándole“.

“Entendí muchos miedos míos. Por qué yo he perdonado, por qué siempre estoy. Por qué yo nunca he podido dejarlo, siendo que muchas veces he querido”, agregó.