Jean Philippe Cretton reveló qué cambios alimenticios lo llevaron a bajar 15 kilos

En conversación con Giancarlo Petaccia, Jean Philippe Cretton contó que ha bajado 15 kilos, ya que ha cambiado gran parte de sus hábitos alimenticios.

El periodista reveló que lleva “un año y medio sin comer nada de carnes rojas. Eso sí, nunca dejé de comer pollo o pescado, pero las carnes rojas las corté de cuajo. Y fue una mixtura de tratar de ayudar o aportar un granito de arena a todo lo que significa el cambio climático, pero también por una cuestión mucho más de sensación, que fue que me empezó a caer mal la carne. Me caía pesado, no me hacía dormir bien“.

Luego, contó que “en algún momento, hace ya cuatro años aproximadamente, me fui a comprar una cajetilla. Yo fumaba en esa época, bastante. Entonces me fui a comprar una cajetilla y digo ‘¿sabí qué?’, a la señora que me vende la cajetilla, ‘parece que no voy a fumar más’“.