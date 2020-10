Mostró más de la cuenta: Karol G sufrió percance con su ropa mientras celebraba nominaciones a los Latin Grammy

La cantante Karol G sufrió un percance con su ropa mientras celebraba sus cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2020.

A través de su cuenta de Instagram, la misma artista compartió un video bailando la canción My Type de Saweetie, y de su cuerpo salían estatuillas de los premios.

La colombiana de 29 años aparece con una camisa de cuero, tipo vestido, que dejaba sus hombros y escote al descubierto, junto a un cinturón, botas altas y gorro negro.

Sin embargo, al final del video un mal cálculo le jugó una mala pasada a la intérprete de Tusa, ya que en medio de su baile su camisa cedió más de la cuenta y dejó ver uno de sus pechos.

Eso sí, Karol G decidió tomarse el fail con humor, y censuró el momento con uno de los galardones.

“Así me siento con mis 4 nominaciones a los Latin Grammy. Yas, baby! That’s my type. Los amo a todos, ¡gracias! ¡Hoy estoy feliz y me siento súper B!”, escribió junto al video.

