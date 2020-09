Roxana Muñoz y demandas en su contra: “Hay muchas, creo que alrededor de siete”

La exchica reality, Roxana Muñoz, reveló que tiene alrededor de siete demandas en su contra, de las cuales una es de su expareja, “Kike” Acuña, por la alimentación de la hija de ambos.

A través de una transmisión en vivo con Loren Lockman, quien la acompañó durante el ayuno, la modelo comenzó diciendo que no estaba tan bien “como uno quiere, han pasado varias cosas”.

“Recibí muchas noticias malas, que partieron desde el viernes pasado, no solamente una, sino que varias demandas. Ustedes saben que hubo un rumor de una demanda de las nutricionistas, hay otros rumores de otra demanda a la que no me voy a referir, pero además de eso, llegaron otras demandas más de otros temas que son obviamente personales, y realmente no hay solamente una demanda, hay muchas, creo que alrededor de 7 demandas“, reveló.

Además, Muñoz explicó que la semana pasada iba a realizar otra transmisión en vivo, pero “fue el día más desagradable”.

“Se vivieron muchas cosas juntas en cuanto a estas demandas, y aunque me siento fuerte, que tomo todo esto de la mejor forma, que sé que va a pasar, estoy tranquila por una parte porque sé como soy, sé las cosas que he hecho y lo bien que hago todo para estar mejor y mi familia también, pero me afectó de igual forma“, confesó.

“Tenía todo el cuerpo morado, ya no era rojo, fue una reacción que tuve por estrés“, explicó la modelo.

Resultados de su ayuno

Por otra parte, Roxana Muñoz se refirió a los resultados tras su ayuno de 21 días, con el cual aseguró que quería tratar su condropatía patelofemoral (lesión en el cartilago de la rodilla), rosácea y bruxismo.

“Mis rodillas han mejorado muchísimo. También tenía una rosácea en la cara y ya casi desapareció, me queda un poquito, pero creo que si sigo haciéndole caso a Loren voy a mejorar mucho más. También el bruxismo, siento que he mejorado mucho, porque ya no despierto con esos dolores en el cuello, cara, cabeza, despierto más descansada, que eso antes no me pasaba, que despertaba cansada, con dolores”, concluyó.

Puedes revisar sus declaraciones completas haciendo clic aquí.