Día 18: Roxana Muñoz reveló el gran motivo por el que está haciendo su “ayunoterapia” de 21 días

Hoy en mi día 18 de ayuno. Con poca energía, y mucha sed ; ya que tomo un sorbo de agua cada 2 minutos. No pude esperar más tiempo, para contarles; una de mis más grandes razones, el porqué y para qué, estoy haciendo este ayuno prolongado de 21 días. Con cariño Abrazo y buenas noches.