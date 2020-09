“Le puse más surf a mi vida”: Carmen Gloria Bresky renovó su imagen con un look primaveral

La actriz Carmen Gloria Bresky renovó su look y dejó atrás su cabello totalmente castaño.

En conversación con LUN, contó que pasó seis horas en la peluquería para cambiarse a un tono rubio.

“Quería un cambio, jugar, me dieron ganas de darle más luminosidad a la primavera y me atreví con este rubio después de años y años de teñirme castaño“, explicó.

“Cuando me miro al espejo ahora que está recién hecho y veo el cambio, lo siento extraño, todavía no me acostumbro, pero me encanta, porque le puse más surf a mi vida“, bromeó.

Además, dijo que ha recibido “puros piropos, pero lo más importante es que yo me siento bien más rubia y como JLo”, bromeó, refiriéndose a un video que compartió cambiando su cara por el de la cantante.

Revisa aquí las publicaciones: