José Antonio Neme: “En la televisión chilena no hay mucho talento, son todos bien mediocres”

El periodista José Antonio Neme realizó una crítica a la televisión chilena y a sus animadores.

En su programa de Instagram, ¿Y cómo se llamaría?, que comparte con Kathy Salosny y Rodrigo Herrera, expresó: “En la televisión chilena no hay mucho talento, son todos bien mediocres, y a todo nivel, en cámara y fuera de cámara“.

“Históricamente, es bien mediocre, desde Don Francisco en adelante. No es una televisión que genere contenidos espontáneos, sino que los copia, los rearma. No somos una TV que genere contenido como el género norteamericano o inglés”, explicó.

“No hay grandes pensadores, no hay equipos de guionistas que escriban maravillas, sino que simplemente hemos recauchado lo que la televisión ya hizo en la década del 60, 70 (…) No hay mucho carácter”, en comparación a otros países, aseguró.

“Tú en televisión subes dos decibeles y ya eres un mal educado, todos tienen que ser buenos (…) ese buenismo mentiroso, donde hay que sonreír. No somos como los paneles argentinos donde te digo: ‘¿Sabes qué? Eres un hijo de put… y te lo digo así, porque es lo que pienso'”, agregó el exrostro de Mega.

“La televisión chilena desde la dictadura o transición, como lo que quieran llamar, se convirtió en una ‘casita de muñeca’ con ventanas cerradas, todo cerrado, en un micromundo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando afuera, y la gente se lo tragó porque veníamos de la dictadura, donde no había mucho que mirar”, señaló.

Finalmente, manifestó que la TV chilena “se estancó, y la audiencia cambió más rápido que la televisión“.

Revisa aquí el momento (minuto 10:20):