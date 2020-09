Justin Bieber se sinceró sobre sus inseguridades y errores del pasado: “Quiero dejar ir mis deseos egoístas”

Este fin de semana, Justin Bieber compartió una extensa reflexión en sus redes sociales, donde se sinceró sobre las “inseguridades y frustraciones” que atravesó en su adolescencia.

En el post que publicó en Instagram, el cantante partió contando que “vengo de una pequeña ciudad en Stratford, Ontario, Canadá”.

“No tenía muchas posesiones materiales y el dinero y la fama no me motivaban, simplemente amaba la música”, continuó, asegurando que “cuando me convertí en un adolescente comenzaron mis valores para cambiar“.

“Dejé que el ego y el poder me cuidaran y mis relaciones sufrieron por ello”, confesó.

“Tengo muchas ganas de tener relaciones saludables. Quiero sentirme motivado por la verdad y el amor“, sostuvo, enfatizando en que “¡quiero ser consciente de mis errores y aprender de ellos!”.

“Quiero seguir el camino que Dios tiene para mí y no intentar hacer todo. Solo. Quiero dejar ir mis deseos egoístas, todos los días, para ser un buen esposo y futuro padre. Estoy agradecido de poder caminar con Jesús para guiarme”, concluyó.

Recordemos que Bieber se hizo mundialmente conocido a los 15 años, luego de haber sido descubierto por Scooter Braun.