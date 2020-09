Lucho Jara molestó a María Luisa Godoy por estar “eternamente embarazada”

En la conversación, el exanimador de Mucho Gusto le preguntó por su embarazo e incluso la aconsejó para adelantar su nacimiento.

“¿No ha nacido su guagua? ‘No’ le digo yo si está eternamente embarazada. Y ahora que tú me estás diciendo no puedo creer que todavía no nazca. Pero dile a tu marido que te pegue una ayudadita po’”, dijo.

Al escuchar esto, Godoy respondió que “todo el mundo me ha dicho lo mismo”.

Luego, agregó que su consejo “dicen que sirve harto pero fíjate que no ha funcionado tanto (…) la gente me dice ‘oye se me ha hecho eterno’. Y efectivamente cuando las guaguas cambian el año, porque efectivamente con esta guagua partimos en diciembre, entonces cuando cambian el año se hace eterno”.