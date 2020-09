Gala Cadirola reveló que Mauricio Isla quiere otro hijo: “No me deja en paz”

En conversación con Martín Cárcamo y Diana Bolocco en el Live #Pijama Party, Gala Caldirola habló sobre su relación con Mauricio Isla.

En la entrevista, la española reveló que el futbolista nacional quiere tener un segundo hijo y que es algo que le causa mucha ansiedad.

Tras la confesión, Bolocco le preguntó al Huaso si le gustaría tener otro hijo con Gala, a lo que él respondió que sí.

Luego, Gala agregó que “no me deja en paz, quiere puro que me quede embarazada, soy yo la que no quiero”.

“Ella es muy joven, tiene 5 años menos que yo. Claramente que mi mujer no ha perdido sus ganas de seguir triunfando, de llegar a la TV y de disfrutar a sus amigos”, explicó Isla sobre la decisión de la exchica reality.

“Al final yo soy…mucho más ahora en Brasil, voy a viajar mucho, voy a jugar mucho, entonces ella también necesita su vida. Y una de las cosas era eso, poder tener un hijo ahora y así más adelante ella ya podía disfrutar”, agregó.

“Pero nos salió negativo todo, así que ahora va a disfrutar y no sé cuándo ella va a decidir tener un hijo. Ojalá no sea en 5 o 6 años más en que voy a estar hecho pebre“, sentenció.