"Un año de mier...": la divertida reacción de Soledad Onetto en pleno pronóstico del tiempo de Michelle Adam

Un divertido momento se vivió este viernes en Mucho Gusto de Mega, cuando Michelle Adams entregaba el pronóstico del tiempo para las Fiestas Patrias.

La meteoróloga señaló que existían probabilidades de lluvia para el 17 de septiembre en la región Metropolitana, lo que desató la “molestia” de las animadoras Soledad Onetto y Diana Bolocco.

“¡Noooo! El año malo… el año de mierda“, expresó sin filtro la periodista de Meganoticias, explotando en carcajadas.

“Es un año de mierda, hay que reconocerlo, hay que ser sincero”, expresó Diana entre risas, reclamando además porque el 18 les tocará trabajar en el matinal.

“¡No! Yo ya me había elegido a mis 5 personas“, agregó Bolocco, haciendo referencia al permiso del Gobierno “Fondéate en tu casa”, que precisamente permite recibir a ese número de personas en el hogar.

Indignada, Diana decidió salir a pedirle a la Virgen que se encuentra en un patio del canal. Mientras Bolocco rezaba, Onetto pedía que negociaran con su compañera para que regresara al estudio.

“Les digo altiro que yo tengo unos días adentro, me los voy a pedir. Sole ¿tú no tienes días adentro?”, le preguntó Diana, pero la periodista no podía contestar, porque estaba llorando de la risa.

Tras “recomponerse”, le dieron el paso a Michelle para que siguiera con el pronóstico, quien dijo que el 18, 19 y 20 de septiembre variaría entre nubes y sol.

Luego de unos minutos, Onetto quiso intervenir para decir que finalmente debíamos estar agradecidos por este año, debido a todo lo que nos ha enseñado.

