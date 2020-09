View this post on Instagram

Cuareterna -1 embarazada + almohadilla térmica pues contractura 2- cuando tuve fiebre y no fue covid. 3- Magnolia queriendo jugar a la mamá y el bebé 4- del día de la fiebre 5- por explotar 6- sus abrazos me alegran la vida 7- harta de algo seguramente ó con migrañas as always 8- Magnolia creyendo que iba al colegio (ja, que ilusa mi vida) 9- rufi y sus filmaciones de amor