“Estuve a punto del colapso”: Faloon Larraguibel confesó que el estrés por el teletrabajo y cuidado de sus hijos le pasó la cuenta

Cuando tú cuerpo te pida descanso, hazle caso! 😴 A veces el cuerpo te pide un descanso y hoy en día el agotamiento máximo es el estrés, el mal de los males hoy en día. Y mi mal precisamente es pensar que puedo con todo, qué no va a pasar nada. Y creo que nosotras las MUJERES es normal pensar eso, “tengo que terminar esto porque mañana tengo que hacer esto otro” sobretodo cuando somos madres y trabajamos o nos ocupamos de la casa y todos esos quehaceres que son infinitos y que incluso corremos hasta el último momento de las 30 horas que tienen nuestros días. 🏃🏼‍♀️ Te ha pasado esto alguna vez? 💆‍♀️ Pero el cuerpo necesita un descanso y es ahí cuando comienzan esas señales de que necesitamos una pausa, un stop a ese estrés a esa presión, y me pasó la cuenta… Estuve a punto del colapso 🤯 me di cuenta que aunque me creo con superpoderes no los tengo y tengo que parar, me sentí culpable de dejar a mis hijos solitos mientras yo hacía teletrabajo y he llorado por no estar para ellos y sumarle que los niños estuvieron mucho más inquietos porque claramente necesitaban mi atención. 💗Mi amiga maravillosa me dijo “ Eres tremenda mamá y eso no te hace menos por estar chata o cansada” @rudithaespina Así que a descansar, escuchemos nuestro cuerpo… El descanso es uno de los pilares del éxito.✨