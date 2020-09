“Antes eras bonita, ahora pareces momia”: Antonella Ríos compartió algunos de los insultos que recibe en RRSS

View this post on Instagram

“Estás muy vieja para eso”?”ridicula patética anda a cuidar a tus nietos “ “Pobre , lo que hace para que la llamen de la tele “ “Pintamonos “ “chana” “Michael Jackson “ “antes eras bonita , ahora pareces momia” “te jurai rica “ “chica “ “fea” “no necesitas mostrar el cuerpo “ “respétate “ “ eres una p…ta” “Marac%^*%^^^%” falta cintura “ “ cero culo “ “tetas caídas “ “flaite” Además de otros conceptos que no me acuerdo en estos momentos … esa es la manera que alguna gente que no SE permite vivir la vida libremente y se censura y lo peor quiere que tu también sientas esa rabia que expresan de manera virtual Me parece innecesario , pues no creo que construir una sociedad a partir de los juicios , agresivos de los demás sea algo sano Cuando pienses en herir a otro, piensa que se lo dices a alguien que si quieres y que conoces su historia y sus batallas,sus penas etc , solo ahí entenderás de la importancia de una palabra que suma y que no destruya para ser más empático y mejor ser humano Seamos consecuentes 🤍 #carpediem #respeto #amor #empatia #rulesarerules