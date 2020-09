“¿Te echaron de tu casa?”: Francisco Saavedra aclaró su situación sentimental

El animador Francisco Saavedra aclaró un supuesto conflicto con su esposo, luego de unas palabras de Pedro Ruminot en Sigamos de largo de Canal 13.

El hecho ocurrió en la sección Tus amigos te delatan, cuando el comediante dijo que “Pancho” no ha grabado los último tres capítulos de su programa de Instagram Socios en su casa. “¿Te echaron de tu casa?“, preguntó.

Ante esto, el rostro de Canal 13 decidió contar qué sucedió. “Llegó un momento en que yo tenía el comedor absolutamente invadido por Socios“, señaló.

“Compré una remadora que no la usé nunca. Mi casa parecía un almacén, con las menciones, que por aquí guardaba esto, que llegaban todos los días cosas, los juegos”, agregó.

“Llegó un momento que el Koke me dice: ‘Tú me dijiste que hay un departamento que hay en el mismo edificio que tú lo vas a transformar en productora‘”, relató.

El también miembro de Socios, Stefan Kramer, añadió: “Y también le debe haber dicho que era una temporada y ya van cuatro“.

Finalmente, Pancho expresó que optó por utilizar otro departamento para grabar el programa. “Tiene toda la razón. En el fondo, vivimos los dos. Él tiene que hacer sus cosas, yo tengo que hacer las mías y nada, me fui”, expresó.

“El Koke me acaba de decir: ‘Oye h…, me estai dejando como si fuera la bruja de la relación‘. Y no, no es así. Es una cosa que estaba conversada. Me fui a la productora a trabajar en Socios“, aclaró, mostrando su anillo y que sigue bajo el Acuerdo de Unión Civil.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí.