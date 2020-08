Tras comentado live de Ignacio Román, tuiteros salen en su defensa

En la noche del 8 de agosto, el destacado chef Ignacio Román realizó un live en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores.

Pero un extracto de la publicación llegó a Twitter provocando el debate de la comunidad de la red social debido a su estado y su respuesta a quienes buscaban fustigarlo.

De hecho, “Nacho” ha estado durante toda la jornada como parte de los temas más comentados enTwitter, generando opiniones, risas y la defensa de muchos tuiteros.

Me recordó el VAMOS A HABLAR CON LA GENTE! 😂😂😂 Notable! Grande Nacho! Pico con los pasao a película, en realidad NO SABEN NADA! Este hombre le ganó a la vida, le ganó al destino, a la calle, al abandono y desamor, es un ejemplo! pic.twitter.com/irgDclAU7H

Nacho Román vencio todos los obstaculos que le puso la vida Si hace un live curao no daña a nadie Pero el resentimiento de quienes se creen superiores aflora como el racismo en este pais qlo

algunos están criticando y haciendo mierda al Nacho, pero cuando Vidal hizo el en vivo curao le celebraban y decían que no había que meterse porque estaba en su casa. Ese doble discurso tan propio xd

Además Nacho Román no violó ninguna cuarentena, no mató a nadie como Martín Larraín, no toma en plena pega como la Van Rysselberghe… es más, le ha ganado a la vida mil veces más que esa manga de weones. La prox chela que abra, la abro en su honor. Fin.

— Natalia (@nataliahdezn) August 9, 2020