“Nos tocó intenso”: Álvaro Rudolphy reveló que él y su familia se contagiaron con Covid-19

El actor Álvaro Rudolphy reveló que él, su esposa, Catalina Comandari, y sus dos hijos de 7 y 9 años se contagiaron de coronavirus Covid-19, pero ya están recuperados.

En conversación con Carolina Honorato, expresó: “Nos tocó intenso, hubo un par de días bien fatales y ha durado harto, cuesta mucho salir, te vuelve, es cíclico, pero ya bien“.

“Sí, hubo un par de días que me asusté, porque además el pánico de que vayas a la clínica y te digan ‘ya, venga para acá’ y te metan el tubo… No. Entonces como que uno dice ‘aguanto, aguanto, no quiero ir‘, porque estar de guata en coma entubado debe ser… bueno, te das cuenta”, afirmó.

“Se pasa susto, porque además, la sensación de incertidumbre, no se saber qué es. No hay tratamiento además. Vas a la clínica y te dicen ‘tienes Covid’, tú dices ‘¿qué hago?’, ‘tome paracetamol si le duele mucho la cabeza’. ‘Y sí, me duele mucho la cabeza'”, agregó.

Afortunadamente, los síntomas de sus hijos no fueron tan fuertes. El actor de 56 años contó que tuvieron “fiebre unos días y nada más”.

Sobre el futuro, Rudolphy señaló: “Lo que pasa es que uno no sabe qué viene después, es medio complicado, hay algunas complicaciones que aparecen a futuro, pero no se sabe. Pero por lo menos ahora estamos todos bien, así que más tranquilos. Además, nos dio neumonía después del Covid“.

De igual forma, sobre la cuarentena indicó que pese a todo, han disfrutado el tiempo en familia. “En este lado, como núcleo familiar, ha sido una súper buena instancia. Ahora cuando tengamos que salir a la vida nos vamos a echar de menos harto”, finalizó.