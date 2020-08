Evaluna Montaner contó por qué decidió llegar virgen al matrimonio: dijo que Camilo “tuvo que sufrir”

La cantante de 22 años Evaluna Montaner contó por qué decidió llegar virgen al matrimonio.

La hija de Ricardo Montaner, que es cristiana protestante al igual que toda su familia, confesó que tomó la decisión en su adolescencia.

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios“, dijo durante el podcast Se regalan dudas.

“No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue. Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho, porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión que para mí fue como una revelación espiritual”, afirmó.

Su matrimonio y relación con Camilo

Cabe destacar que actualmente está casada con el cantante colombiano de 26 años, Camilo. “Fue el mejor hombre del mundo, pobrecito tuvo que sufrir“, expresó.

“Estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”, aclaró.

Asimismo, la cantante aseguró que cinco meses después de su boda con el cantante colombiano todavía siente mariposas al verlo.

“La relación es preciosa porque es una decisión de todos los días (…) yo me casé con Camilo y todos los días me despierto y le digo ‘I do‘, yo quiero estar casada con esta persona y es una decisión que tomas todos los días”, indicó.

De igual forma, dijo que es importante la comunicación y que es la parte más importante de su relación.

“Camilo es completamente mi tipo, sin yo saberlo, yo me derrito por él, es guapísimo. Antes yo decía, yo quiero casarme con un chico cristiano, esto lo decía desde niñita, y cuando conocí a Camilo él no creía en lo mismo que yo, pero me hacía las preguntas difíciles”, contó.

“Yo conocía hombres espectaculares cristianos, íbamos a la misma iglesia y lo que sea, pero no me hacían las preguntas que me hacían buscar más de mi espiritualidad y eso es en realidad lo que Dios sabía que yo quería. Entonces, cuando él me empezó a hacer las preguntas, yo tuve que empezar a buscar para contestarle y meterme más en mi relación con Dios, fue ahí que yo dije este es el tipo para mí”, señaló, concluyendo que ahora comparten la misma religión y han crecido juntos en su fe.