“Mi heroína”: Madonna aplaude a doctora que cree que Estados Unidos estaba gobernado por “reptilianos”

Madonna compartió un video en Twitter en el que aparece un grupo de médicos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde aseguran que el alcohol gel y las mascarillas son ineficientes para prevenir el Covid-19.

En el video, los profesionales de la salud buscan promover el uso de la hidroxicloroquina para combatir el virus.

Entre los médicos que aparecen en el registro está Stella Immanuel, una doctora que aboga por el poder de este medicamento desde hace algunos meses.

Ella asegura que esta droga cura el coronavirus y que, gracias a ella, ha logrado sanar a mas de 350 víctimas del virus.

El discurso de Immanuel fue aprobado por la intérprete de “Like a Prayer”, quien a través de Twitter, aseguró que “la verdad nos hará libres a todos”.

“Pero algunas personas no quieren escuchar la verdad. Especialmente las personas en el poder que probablemente ganen dinero gracias a esta larga búsqueda de una vacuna“, continuó.

“Prefieren dejar que el miedo los controle y dejar que los ricos se enriquezcan y que los pobres y los enfermos se enfermen más”, dijo.

“Esta mujer es mi heroína”, expresó sobre Stella Immanuel.

Recordemos que la profesional de la salud es conocida en USA por asegurar en 2015 que el país estaba gobernado por “reptilianos”, ya que los políticos eran “mitad humanos, mitad alienígenas”.

Además, ha denunciado el uso de ADN extraterrestre en medicina, causando mezclas entre humanos y demonios, quienes son parte de un plan para acabar con la humanidad.

Madonna posted the video of Dr. Stella Immanuel, the physician who falsely stated that hydroxychloroquine is a cure for Covid-19 and that masks don’t help to reduce transmission

In her caption, Madonna says the so-called “Demon Sperm” Doctor is her hero

IG has flagged the post pic.twitter.com/RISg6lMg5X

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 29, 2020