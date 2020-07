Malucha Pinto habló de su hijo con parálisis cerebral: “Es una fuente inagotable de amor, ternura y risa”

View this post on Instagram

Amado, pájaro solar que sobrevuelas las horas de mi vida, por tus cauces bajan los ríos cristalinos verdes, cristalinos azules y son los sonetos entusiastas de la vida; me sobrecoge tu frescor de amanecida… Tu mi puma de dientes afilados, tu mi pasto verde aterciopelado, tu mi huracán que transforma y echa abajo lo que debe caer y romperse en mil pedazos, tu mi colibri tornasolado que agita sus alas agitando ráfagas de estrellas!!! Eres una galaxia espléndida salvándonos de la persistencia de hoyos negros que devoran universos. Creces con todo lo orgánico-vegetal-ancestral que crece. Aún me acompañas, gigante, amado y me enseñas, porfiado, a cantar en la noche de los tiempos.