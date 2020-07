Wilma González reveló que le molestaba cuando solo la relacionaban con contenido erótico

La exchica reality, Wilma González, conversó con Nataly Chilet en su programa online, donde recordó el día en que llegó a Chile para participar en Mundos Opuestos, de Canal 13.

En la entrevista, la española partió contando que “cuando vine a trabajar en el reality todo lo que salía era, tú ponías en Google ‘Wilma González’ y era ‘Wilma González xxx’, ‘Wilma González porno’, solo era eso. Y me molestaba porque yo decía ‘bueno, hago también otras cosas’”.

“Reitero, no porque me haya arrepentido o porque diga que eso no es verdad o que no es parte de mí, sino porque también hay más cosas. Y a cualquier programa que iba era siempre el mismo prejuicio”, agregó.

Luego, aseguró que “el ataque en redes sociales, si bien ahí Instagram no estaba todavía, pero estaba Twitter y Facebook, y sí, sobre todo cuando atacan en el tema de madre. Como si tuviera algo que ver que yo voy a ser ni mejor ni peor. Son cosas paralelas“.

Finalemente, comentó que este odio en redes sociales “hasta el día de hoy me pasa. Todo el mundo me dice ‘es que es Chile’. El mundo en general sigue viviendo un poquito de machismo en algunas cosas“.